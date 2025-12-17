Il Corriere dell’Umbria svelerà il 31/12 il riconoscimento “Umbro dell’Anno”

PERUGIA (ITALPRESS) – Il Corriere dell’Umbria è uscito oggi in edicola e nelle locandine con un volto misterioso. E’ l’anticipazione di un riconoscimento speciale, “Umbro dell’Anno”, che verrà assegnato per la prima volta nel 2025 e il cui nome sarà svelato nell’edizione del 31 dicembre. In un articolo pubblicato domani, il quotidiano spiega che “non si tratta di un premio, ma di un riconoscimento” giornalistico, “coerente con il ruolo che il Corriere dell’Umbria rivendica e pratica ogni giorno: Essere al centro – come afferma il direttore del Gruppo Corriere, Sergio Casagrande – della vita sociale, civile e culturale della regione, raccontandone i protagonisti, interpretandone i cambiamenti, leggendo in profondità ciò che accade”.

L'”Umbro dell’Anno” sarà la persona – o le persone – che nel corso dell’anno avranno espresso il maggior prestigio e contribuito a dare visibilità e valore all’Umbria, influenzando le notizie e la vita collettiva o conseguendo risultati rilevanti per l’immagine della regione. La designazione avverrà in modo insindacabile e indipendente ed è affidata esclusivamente ai giornalisti del Corriere dell’Umbria. Alla scelta partecipano tutti i redattori della sede centrale, delle redazioni umbre e degli uffici di corrispondenza sul territorio, in un processo collegiale che riflette la pluralità degli sguardi di chi racconta quotidianamente l’Umbria.

– Foto Corriere dell’Umbria –

(ITALPRESS).