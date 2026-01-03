COMO (ITALPRESS) – Il Como centra la sua seconda vittoria consecutiva e continua a sognare l’Europa. La squadra biancoblu supera 1-0 l’Udinese nel match del Sinigaglia: decide un calcio di rigore trasformato da Da Cunha.

I padroni di casa hanno sin da subito un buon approccio alla gara e, vista la scelta di lasciare Nico Paz in panchina perché non al 100%, provano ad affidarsi alle giocate di Rodriguez. Al 18′ Piotrowski trattiene ingenuamente Moreno e il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Como: sul dischetto si presenta Da Cunha, che spiazza Padelli e realizza l’1-0. La formazione bianconera fa fatica a reagire, così gli uomini di Cesc Fabregas cercano di cavalcare il loro momento positivo. Al 43′ Rodriguez riceve palla da Douvikas e va alla conclusione, ma è troppo debole per impensierire Padelli. Al termine del minuto di recupero, si torna negli spogliatoi sul parziale di 1-0. In apertura di ripresa l’Udinese si ritaglia subito una grande occasione con Ekkelenkamp, che manca lo specchio della porta per pochi centimetri. Al 56′ il gruppo guidato da Kosta Runjaic agguanta il pareggio con Nicolò Zaniolo ma, dopo una revisione Var, la rete viene annullata per fuorigioco dello stesso numero 10.

Il rischio corso dà una scossa ai lariani, che al 60′ falliscono una clamorosa chance per il raddoppio con Douvikas che, da pochi passi, colpisce la traversa. Entrambe le squadre effettuano una girandola di sostituzioni, che comporta un rallentamento dei ritmi di gioco. I biancoblu addormentano la sfida, complicando ulteriormente la rimonta degli ospiti, che fanno una grande fatica ad inventare qualcosa sul fronte offensivo. Il finale di gara non regala particolari emozioni, tanto che i padroni di casa amministrano il vantaggio fino al triplice fischio.

Secondo ko nelle ultime tre partite per i bianconeri, che restano a quota 22 mentre il Como consolida la sesta piazza con 30 punti. Nel prossimo turno i lombardi saranno impegnati nella trasferta dell’Arena Garibaldi contro il Pisa di martedì, invece, i friulani giocheranno mercoledì all’Olimpico Grande Torino contro i granata.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Van Der Brempt 6 (45’st Smolcic sv), Kempf 6.5, Ramon 6, Moreno 6.5 (34’st Valle sv); Perrone 6.5, Caqueret 6 (23’st Paz 6); Vojvoda 6 (44’st Posch sv), Da Cunha 6.5, Rodriguez 6.5 (34’st Kuhn sv); Douvikas 5.5. In panchina: Vigorito, Cavlina, Dossena, Sergi Roberto, Baturina, Le Borgne, Cerri. Allenatore: Fabregas 6.

UDINESE (3-5-2): Padelli 6; Kristensen 6.5, Kabasele 6 (30’st Solet 6), Bertola 6; Zanoli 5.5 (35’st Bravo sv), Piotrowski 5 (30’st Ehizibue 5.5), Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 6 (40’st Gueye sv), Kamara 5.5 (1’st Miller 6); Zaniolo 5.5, Davis 5. In panchina: Nunziante, Okoye, Sava, Lovric, Zarraga, Camara. Allenatore: Runjaic 5.5.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco 5.5.

RETI: 18’pt Da Cunha (rig).

NOTE: Giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Kamara, Rodriguez, Kabasele, Ehizibue. Angoli: 3-2. Recupero: 1′, 4′.

