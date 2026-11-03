NAPOLI (ITALPRESS) – Il centrodestra campano ribadisce la sua forte coesione valoriale e politica ed è al lavoro per le prossime elezioni amministrative in comuni importanti della Campania. Oggi si è tenuta una cordiale e dettagliata prima riunione dei coordinatori regionali. Nella sede di Forza Italia si sono ritrovati Gigi Casciello (Noi moderati), Fulvio Martusciello (Forza Italia), Gennaro Sangiuliano (Fratelli d’Italia), Giampiero Zinzi (Lega).

È stata fatta un’accurata disamina del quadro politico regionale, a cominciare dalle fallimentari politiche della giunta Fico sulle emergenze della regione, sanità prima di tutto. I coordinatori hanno ribadito la ferma volontà di “andare uniti e compatti agli appuntamenti elettorali della prossima primavera in Campania”.

A tal fine il tavolo regionale d’intesa con i responsabili provinciali lavorerà affinché in tutti i comuni dove si vota a doppio turno ci sia l’unità del centrodestra mettendo in campo i migliori candidati possibili.

“Il centrodestra fu fondato da Berlusconi nel 1994 e da allora è un’alleanza di valori e di idee non un accrocco di potere come il campo largo – dichiarano i coordinatori Casciello, Martusciello, Sangiuliano e Zinzi -. La prova di questa coesione è nell’azione comune dei parlamentari e in consiglio regionale. In Campania c’è la necessità di ribaltare il quadro politico dopo che molte amministrazioni di centrosinistra sono state sciolte per infiltrazioni della camorra”.

-Foto ufficio stampa Gennaro Sangiuliano-

(ITALPRESS).