Il Catanzaro batte il Cesena e si qualifica per la semifinale playoff

CATANZARO (ITALPRESS) – Il Catanzaro è la prima semifinalista ai play off di serie B dopo aver superato col minimo sforzo, 1-0, la pratica Cesena. Al Ceravolo, davanti ad oltre 10mila spettatori, il match inizia a ritmi lenti e con tanto palleggio, la prima occasione arriva un po’ per caso per il Cesena con Adamo che, complice un rimpallo, entra in area e fa partire un tiro di esterno che si infrange sul palo.

Sono proprio gli ospiti a dare la sensazione di avere una marcia in più, specialmente sul versante destro d’attacco, anche perché i calabresi sbagliano spesso letture e disimpegni dando la possibilità a Saric e Shpendi di rendersi pericolosi. Al minuto 36 arriva anche un’opportunità per il Catanzaro con il gol annullato a Iemmello per fuorigioco su assist da punizione di Petriccione.

I giallorossi prendono fiducia e poco dopo ci prova anche Scognamillo con un tiro a giro finito fuori. Si riparte nel secondo tempo, e al quinto minuto il Cesena trova un calcio da rigore, assegnato dopo controllo al Var, per un’entrata scomposta di Pompetti su Bastoni: sul dischetto si presenta Shpendi che si fa ipnotizzare da Pigliacelli. Scampato il pericolo, sale in cattedra Iemmello: splendida apertura da metà campo per Quagliata, la palla finisce poi a Pontisso che crossa e trova lo stesso numero 9 giallorosso a chiudere l’azione di testa per il vantaggio, al nono minuto, del Catanzaro.

L’inerzia della partita si capovolge a favore dei padroni di casa, mentre il Cesena non riesce a smuoversi dopo aver cambiato tutto il fronte offensivo con gli ingressi di La Gumina, Russo e Tavsan. Proprio quest’ultimo si fa notare per un paio di conclusioni da fuori area senza esito, oltre ad un corner battuto da Calò direttamente in porta e smanacciato da Pigliacelli. Il Catanzaro vince 1-0 e si regala il passaggio del turno: mercoledì prossimo sarà lo Spezia il prossimo avversario, nella gara di andata, sempre al Ceravolo.

CALENDARIO E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

TURNO PRELIMINARE

Catanzaro – Cesena 1-0

Juve Stabia – Palermo ore 19.30

ANDATA SEMIFINALI

vinc. Juve Stabia-Palermo – Cremonese 21/05, ore 20.30

Catanzaro – Spezia 21/05, ore 20.30

RITORNO SEMIFINALI

Cremonese – vinc. Juve Stabia-Palermo 25/05, ore 17.15

Spezia – vinc. Catanzaro-Cesena 25/05, ore 19.30

ANDATA FINALE 29/05, ore 20.30

RITORNO FINALE 01/06, ore 20.30