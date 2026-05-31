Il 37° Raduno nazionale dei Fanti d’Italia si chiude a Palermo con una lunga parata attraverso la città

PALERMO (ITALPRESS) – Si è chiuso, a Palermo, con una grande parata, che ha attraversato via Libertà, dal parco Piersanti Mattarella fino a via Ruggero Settimo, il 37^ Raduno nazionale dei Fanti d’Italia. L’evento, che è tornato nel capoluogo siciliano dopo 66 anni, è stato organizzato dall’Associazione Nazionale del Fante in collaborazione con le istituzioni civili e militari del territorio.

Tante le attività in queste quattro giornate che hanno lanciato messaggi di unità, condivisione e libertà nell’80^ anniversario della Costituzione e della Repubblica. Il Raduno ha offerto occasioni d’incontro ed aggregazione tra le Forze Armate, l’Associazione nazionale Fanti e Bersaglieri e la popolazione ed è stato al contempo un importante momento per trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, sentimenti di amor di patria, di rispetto delle istituzioni e di ricordo delle tradizioni storiche cui la Nazione è profondamente legata. Alla fine della parata il Passaggio della Bandiera alla città di Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza, che ospiterà il 38^ Raduno nazionale nel 2027.

MATTARELLA “FANTERIA ESEMPIO DI CITTADINANZA ATTIVA”

“Rivolgo il più cordiale saluto ai partecipanti al Raduno dell’Associazione Nazionale del Fante riuniti a Palermo, in un’occasione che rinnova i profondi sentimenti di appartenenza e lo spirito di corpo che da secoli animano l’Arma base del nostro Esercito. Nell’ottantesimo anniversario della Repubblica, onoriamo la memoria di coloro che furono tra i protagonisti della rinascita d’Italia. La Fanteria costituì l’anima e la colonna portante dei Gruppi di Combattimento, reparti che, con abnegazione e valore, combatterono nella Guerra di Liberazione per restituire alla Nazione onore e libertà”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente dell’Associazione Nazionale del Fante, Gianni Stucchi. “Con la medesima abnegazione, oggi i fanti sono presenti nelle missioni internazionali di pace e sul Territorio nazionale, garantendo sicurezza e stabilità con una professionalità che onora l’Italia agli occhi del mondo – sottolinea il Capo dello Stato -. La meritoria attività condotta dal sodalizio, custode delle tradizioni dell’Arma e punto di riferimento nel sociale, rappresenta un esempio di cittadinanza attiva. In questa giornata, il pensiero va ai tanti Caduti che hanno sacrificato la vita per l’indipendenza e la libertà d’Italia, valori inestimabili della nostra comunità nazionale. A tutti i partecipanti al raduno giunga il caloroso saluto della Repubblica e l’augurio di una piena riuscita della manifestazione nel segno del comune amor di Patria”.

– foto ufficio stampa Assofante a Palermo –

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