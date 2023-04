MILANO (ITALPRESS) – Sabato 27 maggio il circuito di Misano ospiterà l’edizione 2023 della grande festa di Aprilia, delle sue moto, dei suoi più grandi campioni. Sarà una giornata di festa e di amore per le moto e per il motociclismo italiano, con ingresso gratuito al Misano World Circuit. Il programma infatti è fitto di appuntamenti non solo in pista, ma anche fuori dal tracciato, grazie all’area completamente dedicata al fuoristrada e alla Tuareg 660. Gli esperti istruttori di Enduro Republic saranno a disposizione per mostrare i segreti della guida in fuoristrada sulla Tuareg 660, proprio come accade durante le giornate di Tuareg Experience, tenute da Enduro Republic in alcune delle più belle location per l’enduro, tra cui anche il nord Africa.

Una giornata nella quale il pubblico sarà il vero protagonista nel festeggiare uno dei marchi più vincenti del motociclismo, la sua storia e i suoi campioni. Saranno presenti tutti i piloti di Aprilia Racing impegnati in MotoGP e nell’off road: Aleix Espargarò, Maverick Viñales, Lorenzo Savadori e quest’anno anche Miguel Oliveira e Raùl Fernandez, piloti Aprilia Racing del team RNF. Inoltre saranno presenti i piloti Jacopo Cerutti e Francesco Montanari, del neonato team Aprilia Racing vincente al debutto su Tuareg 660 preparata da GCorse e Aprilia Racing nel Campionato Italiano Motorally. Oltre naturalmente ai campioni che con le loro vittorie hanno reso Aprilia il marchio italiano ed europeo con più vittorie nel Motomondiale, come Max Biaggi e Loris Capirossi e tanti altri, tutti lieti e disponibili a incontrare i fan. In mostra i gioielli di Aprilia, le moto da corsa che hanno permesso alla factory veneta di ottenere 54 titoli iridati, oltre naturalmente alla gamma attuale, disponibile per i test ride su strada. Il programma si preannuncia ricchissimo, pensato per coinvolgere il pubblico nel paddock in una eccezionale serie di attività, tutto con la colonna sonora di Radio Deejay e M2O, presenti a Misano. Tutti i motociclisti che arriveranno in sella alla loro Aprilia saranno i protagonisti assoluti del momento più emozionante, la grande parata con i campioni che quest’anno si svilupperà anche fuori dal circuito, per rendere ancora più spettacolare la grande chiusura.

