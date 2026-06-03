ROMA (ITALPRESS) – Honda Auto Italia e il campione del mondo indoor e medaglia di bronzo olimpica nel salto triplo Andy Diaz Hernandez annunciano una nuova partnership fondata su valori condivisi come determinazione, resilienza, passione e continuo miglioramento. L’annuncio arriva alla vigilia del Golden Gala Pietro Mennea del 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, appuntamento simbolo dell’atletica mondiale e palcoscenico ideale per celebrare una collaborazione fondata su valori autentici come resilienza, passione, versatilità e capacità di andare oltre sè stessi. La storia di Andy Diaz Hernandez rappresenta infatti un esempio straordinario di coraggio, sacrificio e rinascita. Nato a Cuba il 25 dicembre 1995 e diventato cittadino italiano nel 2023, Andy ha costruito il proprio percorso umano e sportivo attraverso studio, disciplina e una continua ricerca del miglioramento. L’Italia ha rappresentato per lui una nuova possibilità, una rivincita personale e professionale, fino a diventare una vera e propria casa, dentro e fuori la pista. Allenato dal bronzo olimpico Fabrizio Donato, Andy è oggi uno degli atleti più riconoscibili del panorama internazionale, medaglia di bronzo a Parigi 2024, Campione del mondo indoor e detentore di tre “diamanti” della Wanda Diamond League, Andy è simbolo di uno sport vissuto come strumento di crescita, dedizione e ispirazione. Un percorso che gli è valso anche la nomina da parte del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ad “Ambasciatore dello sport italiano nel mondo”. Il forte legame con l’Italia si riflette anche nella sua vita quotidiana: Roma è diventata il centro del suo presente e del suo futuro, tanto da aver scelto di portare con sè la madre e la nonna, figura fondamentale nella sua crescita personale.

E’ questa attitudine a non fermarsi mai, a trasformare ogni cambiamento in una nuova possibilità, che avvicina naturalmente il percorso di Andy alla filosofia Honda: il potere dei sogni inteso come spinta concreta a migliorarsi ogni giorno, evolvere e guardare con fiducia al futuro, anche di fronte alle difficoltà.

Gli stessi valori trovano espressione concreta in Honda HR-V Full Hybrid, il SUV compatto pensato per accompagnare ogni percorso con equilibrio tra prestazioni, efficienza e versatilità. Progettato secondo il principio “Man Maximum – Machine Minimum”, HR-V mette la persona al centro, offrendo un’esperienza di guida fluida e confortevole, ideale per muoversi con naturalezza dentro e fuori la città. “Andy Diaz incarna perfettamente i valori che da sempre guidano Honda: determinazione, capacità di reinventarsi e fiducia nel futuro. Il suo percorso umano e sportivo è una testimonianza concreta di cosa significhi credere nei propri sogni e lavorare ogni giorno per trasformarli in realtà. Siamo orgogliosi di affiancarlo in questo nuovo capitolo del suo cammino, certi che insieme potremo ispirare le persone a guardare al futuro con energia e ambizione”, dichiara Simone Mattogno, Head of Automobile Division di Honda Motor Europe Ltd. Italia.

“Sono onorato di poter affiancare, con i miei risultati e il mio impegno, il prestigioso brand Honda, che racchiude nella sua storia e nella sua ricerca i miei stessi valori di vita, ed il sogno di fare sempre di meglio per andare oltre. La ricerca del risultato è parte del mio cammino di vita. Sono certo che assieme troveremo le migliori performance e che festeggeremo insieme i miei/nostri prossimi traguardi”, afferma il triplista italiano Andy Diaz.

“Ogni atleta insegue un sogno, una visione, cade e si rialza più forte di prima, con una nuova motivazione e rinnovata determinazione. Ricerca e successo sono processi di crescita che costituiscono l’anima non solo di un atleta, ma anche di un grande marchio quale appunto HONDA, che con il suo fondatore Soichiro Honda, tracciò con chiara visione il suo futuro, con “The Power of Dreams”. Come manager di Andy, sono felicissimo e ringrazio Honda nel credere in questo ragazzo, atleta supersonico con una storia di vita capace di emozionare e ispirare” commenta

il Ceo di Gruppo Matches, Andrea Cicini.

foto: ufficio stampa Honda Auto Italia

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