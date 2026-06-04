ROMA (ITALPRESS) – Nissan celebra la creatività e i nuovi talenti del design con il premio al vincitore del concorso “Elevate All-New Nissan MICRA: The Signature Edition”. Lanciato in collaborazione con designboom nell’agosto del 2025, il concorso ha visto designer, artisti e menti creative di tutto il mondo impegnati nel reinterpretare l’identità visiva della nuova MICRA, uno dei modelli più riconoscibili di Nissan, attraverso colori, materiali ed espressioni grafiche. Oltre mille creativi hanno aderito al concorso e sono stati selezionati 11 finalisti, ognuno dei quali ha offerto una prospettiva unica su come il design possa trasformare il DNA divertente e urbano di MICRA.

La giuria ha scelto il progetto “Organised Simplicity” per la combinazione di struttura, movimento e impatto emotivo. L’autore Marc-Andrè Fauteux descrive questo approccio come «semplicità organizzata», che coniuga forme geometriche controllate con un’energia visiva spontanea. “Il concept vincitore di Marc-Andrè coglie il carattere espressivo del design della nuova MICRA in modo audace e innovativo” ha dichiarato Giovanny Arroba, Vice President, Nissan Design Europe. “Questo concorso sottolinea come il talento creativo possa apportare nuove prospettive al design automobilistico e all’espressione grafica”.

Per Fauteux, il concorso è stata un’occasione unica per coniugare il background di design grafico con la passione per la creatività applicata al mondo automotive. Il designer canadese, che opera nel campo del design visivo e interattivo da oltre vent’anni, è stato immediatamente ispirato dalla possibilità di creare un’opera d’arte dedicata ad uno dei modelli più rappresentativi di Nissan.

“Ho visto il concorso ed ho subito pensato si trattasse di qualcosa di speciale” ha dichiarato Fauteux. “Lavoro nel mondo del design da diversi anni, anche nel settore automotive, così l’idea di trasformare l’auto in un’opera d’arte in movimento mi ha entusiasmato davvero”. Il concept premiato combina design asimmetrico, movimento e struttura per creare un’identità visiva audace, su tutta la superficie di MICRA. “La nuova MICRA ha già una personalità divertente ed espressiva, e questo aspetto è stato una solida base per sviluppare la mia creatività” ha aggiunto. Fauteux ha affermato di sperare che progetti come questo possano contribuire a portare più colore e personalità nella vita di tutti i giorni. “Mi piace vedere idee audaci e artistiche inserite nella vita quotidiana” ha dichiarato. “Dare vita all’arte attraverso qualcosa di così quotidiano come un’auto rende l’esperienza più espressiva, creativa e umana”.

Il prototipo è stato presentato presso la sede Nissan Automotive Europe a Montigny-le-Bretonneux, in Francia. Il concorso riflette il costante impegno di Nissan nel promuovere i talenti creativi emergenti e nel mantenere un design audace, espressivo e divertente al centro di MICRA.

– Ufficio stampa Nissan Italia –

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