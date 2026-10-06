Il 21 ottobre la prima Giornata regionale dei cammini, Pavanetto “Occasione per vivere un Veneto autentico in modo sostenibile”

VENEZIA (ITALPRESS) – Il 21 ottobre è la prima Giornata regionale dei cammini veneti, un appuntamento che nasce per scoprire i 13 cammini della Rete dei cammini veneti. Dalle montagne al mare, dai laghi alle colline, fino alle pianure l’iniziativa è un invito a vivere il territorio in un’ottica di sostenibilità e autenticità. Il cuore dell’evento sarà però nel fine settimana del 24 e 25 ottobre con un programma diffuso di attività lungo i 13 Cammini veneti realizzato in collaborazione con Unpli Veneto.

Sarà un weekend per camminare, esplorare e scoprire il territorio del Veneto, con escursioni e passeggiate accompagnati da professionisti abilitati. In tutto sono in programma 20 attività, per più di 30 turni di esperienze, tra escursioni, visite guidate, degustazioni, organizzate in collaborazione con gli enti gestori dei 13 cammini rientranti nel Registro dei cammini del Veneto, con il supporto di Regione del Veneto. Per la Giornata del 21ottobre è in programma un convegno dedicato ai Cammini veneti, alla loro evoluzione e alle prospettive di sviluppo del prodotto turistico, seguito da una tavola rotonda rivolta ai soggetti gestori e alle Destinazioni Turistiche.

“Non esiste un solo tipo di turismo, esistono turismi diversi e il turismo del camminare è uno di questi. È un modo per scoprire il Veneto autentico, attraverso i suoi paesaggi, la sua storia, i suoi borghi, la cultura e le tradizioni dei territori. I Cammini permettono di vivere il Veneto in modo diverso, con tempi e modalità di fruizione adatti a pubblici diversi e durante tutto l’anno. Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare questa rete, mettendo in relazione i territori, i soggetti gestori e le destinazioni e facendo dei Cammini una componente sempre più riconoscibile dell’offerta turistica veneta”.

“L’offerta dei cammini – aggiunge Pavanetto- rientra nelle strategie regionali che puntano a un’offerta turistica sostenibile, attenta all’ambiente, disponibile tutto l’anno e lontana dai grandi flussi. È una proposta che incontra un sempre più rilevante segmento della domanda turistica con viaggiatori interessati a vivere esperienze all’aria aperta, a contatto con la natura e capaci di far vivere loro i luoghi attraverso esperienze autentiche che coniugano paesaggio, cultura, enogastronomia. La Rete dei Cammini Veneti costituisce in questo senso una rete di itinerari accessibili e inclusivi, aperti a famiglie, anziani, persone con disabilità, che attraversa il territorio regionale e mette in relazione città, borghi, paesaggi e patrimoni culturali, offrendo modalità diverse di conoscere il Veneto e di raggiungere le sue destinazioni”.

– Foto Regione Veneto –

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