I Paesi Bassi sostengono l’autonomia del Sahara sotto sovranità marocchina

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – “I Paesi Bassi considerano che una vera autonomia sotto sovranità marocchina sia la soluzione più realizzabile” alla controversia sul Sahara. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri olandese Tom Berendsen – come riporta l’agenzia Map -, durante una conferenza stampa tenutasi ieri a Rabat al termine del suo incontro con l’omologo marocchino Nasser Bourita.

La posizione è stata inoltre ribadita nel comunicato congiunto reso noto al termine dei colloqui tra Bourita e Berendsen, in visita di lavoro in Marocco. Berendsen ha inoltre riaffermato il sostegno dei Paesi Bassi alla risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, così come agli sforzi dell’inviato personale del Segretario generale dell’Onu, Staffan de Mistura, per “facilitare e portare avanti negoziati basati sul piano di autonomia proposto dal Marocco, al fine di giungere a una soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile”.

Il ministro degli Esteri ha infine sottolineato che “i Paesi Bassi agiranno in conformità con questa posizione, anche a livello diplomatico ed economico, nel rispetto del diritto internazionale”.

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(ITALPRESS).