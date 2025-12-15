I Lakers rimontano i Suns, ai Warriors non basta Curry: il resoconto della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Nella notte Nba, i Los Angeles Lakers ritrovano il successo, ma quanta fatica: contro i Phoenix Suns, infatti, termina per 116-114 a favore di LeBron James e compagni, capaci di dilapidare un vantaggio che, nel quarto quarto, aveva anche raggiunto i 20 punti. A questo punto, i Suns hanno imbastito una rimonta feroce fino a portarsi sul +1 a pochi secondi dalla fine. A togliere dall’imbarazzo i Lakers è stato proprio LeBron che, dopo aver provocato il secondo fallo tecnico di Dillon Brooks, ha realizzato i due liberi del controsorpasso: 26 i punti nella partita di James, mentre sono stati 29 quelli di Luka Doncic.

Ben 48, invece, quelli di Stephen Curry, con 16/26 dal campo e 12/19 da tre; eppure, tutto questo non è bastato ai Golden State Warriors per evitare la sconfitta contro i Portland Trail Blazers per 136-131, la seconda di fila, la quarta nelle ultime sei partite. I Blazers si rialzano dopo tre ko consecutivi grazie ai 35 punti a testa di Jerami Grant e Shaedon Sharpe.

Prosegue il momento negativo dei Cleveland Cavaliers, che perdono per la sesta volta nelle ultime nove partite: stavolta, dopo una rimonta da -17 che ha portato al pareggio nel quarto quarto, è fatale l’overtime contro i Charlotte Hornets. Ai supplementari, infatti, i Cavs sbagliano tutto al tiro spianando la strada al 111-119 in favore degli avversari, trascinati dai 29 punti di Kon Knueppel e dalle doppie doppie di Brandon Miller (25 punti e 13 rimbalzi) e Miles Bridges (20 punti e 10 rimbalzi).

Sconfitte pesanti per gli Indiana Pacers, 89-108 in casa contro i Washington Wizards, ma soprattutto per i Milwaukee Bucks, protagonisti di un autentico crollo in casa dei Brooklyn Nets pagando ben 45 punti di distacco: il risultato finale, infatti, è di 127-82, in una partita completamente senza storia.

Rischiano qualcosa nel finale, facendosi recuperare in poco tempo da +10 a +1, ma alla fine gli Atlanta Hawks ritrovano la vittoria in casa battendo per 120-117 i Philadelphia 76ers; successo casalingo anche per i Minnesota Timberwolves (117-103 contro i Sacramento Kings), mentre i New Orleans Pelicans centrano il colpo esterno in casa dei Chicago Bulls (104-114).

