I dazi Usa-Ue entreranno in vigore il 7 agosto

ROMA (ITALPRESS) - Entreranno in vigore il 7 agosto i dazi al 15% frutto dell’accordo siglato in Scozia dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti. Il presidente Usa, Donald Trump, ha firmato l’ordine esecutivo. Fino ad allora le tariffe rimarranno ai livelli attuali. “I nuovi dazi statunitensi riflettono i primi risultati dell'intesa“, ha scritto sui social il commissario europeo per il commercio Sefcovic. “Questo – afferma - rafforza la stabilità delle imprese e la fiducia nell'economia transatlantica”, ma “Il lavoro continua”. Sulle merci europee pesa però un’altra incognita: Le tariffe unite alla svalutazione del dollaro rischiano di rivelarsi una miscela esplosiva per molti settori dell’export. Lo ammette il vicepremier Antonio Tajani, che si dice preoccupato, più che per i dazi, dal calo della moneta americana. Tranchant il giudizio della Francia. Per il presidente Emmanuel Macron, l’accordo siglato in Scozia segna la sconfitta del vecchio continente. Il premier tedesco Merz, parla di gravi danni per la Germania. Più diplomatico il suo omologo spagnolo, Pedro Sanchez: sostiene l’intesa ma lo fa, dice, “senza entusiasmo”. Intanto uno studio della Camere di Commercio per l’Internazionalizzazione conferma le perplessità delle imprese italiane: il 71% sperava in condizioni migliori, il 77% non dà eccessiva fiducia all'azione svolta dall'Unione Europea, quasi la metà prevede di modificare le strategie di esportazione, il 58%, infine, ritiene che l'andamento del cambio euro-dollaro nei prossimi mesi potrebbe avere un impatto negativo sull'export verso gli Usa. gsl/azn