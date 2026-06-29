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Nuova Fiera del Levante al Fancy Food di New York, focus sui mercati esteri
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il Summer Fancy Food Show di New York rappresenta un'opportunità strategica molto importante per l'agroalimentare italiano e per la Puglia. Per la Nuova Fiera del Levante, questa presenza assume un valore ancora più significativo perché si inserisce nel percorso di rilancio e di apertura verso i mercati esteri, come evidenziato dal presidente Gaetano Frulli. xo9/mgg/gsl (Video e intervista di Stefano Vaccara)