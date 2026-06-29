Sisma Venezuela, si continua a scavare tra le macerie. Ancora 50 mila dispersi

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) - La vita e la morte si inseguono fra le macerie del devastante doppio terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Decine di miracolosi salvataggi si alternano a centinaia di ritrovamenti di corpi senza vita. Dopo 86 ore da sepolta viva e 11 ore di scavi, una donna di 60 anni é stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello Stato di La Guaira. Nella vicina cittadina Macuto, dove i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio collassato per il sisma, si continua intanto a scavare freneticamente. La lotta per la vita dei superstiti continuerà poi fra la sala operatoria di fortuna e le barelle di un ospedale da campo. A quasi una settimana dai terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 che mercoledì scorso hanno colpito il nord del paese, e mentre si susseguono le scosse di assestamento, i bilanci provvisori delle devastazioni evidenziano l'enormità del disastro. Mentre aumenta di ora in ora il numero delle oltre 1500 vittime finora accertate e delle migliaia di feriti, il dato più sconfortante è quello dei circa 50 mila dispersi, abitanti delle zone colpite dal sisma dei quali non si hanno più notizie e che si teme siano rimasti travolti dai crolli dei palazzi. sat/gtr (Fonte video: CCTV+)