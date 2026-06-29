Summer Fancy Food Show, 300 aziende italiane a New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Italia protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, la più grande fiera del Nord America dedicata al settore specialty food e beverage. Il Bel Paese è presente con oltre 300 aziende, confermando il proprio ruolo di primo piano in una manifestazione che cresce ogni anno per qualità degli espositori e impatto commerciale. A inaugurare ufficialmente il padiglione italiano sono stati, tra gli altri, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il presidente dell’ICE Matteo Zoppas, l’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci. xo9/mgg/gtr (Video e interviste di Stefano Vaccara)