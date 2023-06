MILANO (ITALPRESS) – L’Automobile club Milano compie 120 anni e lo fa in grande stile con una serie di eventi, mostre e non ultimo il passaggio in città della 1000miglia.

In serata l’inaugurazione della mostra fotografica “Centovent’anni in movimento”, dedicata all’importante traguardo di un fenomeno importante come quello dell’auto, legato alla sua gestione e alla fornitura di servizi ad essa connessi. La mostra, presentata presso la sede di Corso Venezia 43, ripercorre oltre un secolo di club, con una grande escursione storica, dal bianco e nero al colore, dalla nascita della mobilità di massa alle grandi pagine del motorsport che sono state scritte in Lombardia.

“Oggi celebriamo un traguardo storico – spiega Geronimo La Russa, Presidente di AC Milano -. 120 anni dell’Automobile Club Milano, 120 anni contraddistinti dai servizi ai cittadini in tema di mobilità. Tutti coloro che hanno avuto esigenza di spostarsi da un punto all’altro in questi anni si sono rivolti a noi, e vogliamo fare in modo che continuino a farlo in futuro. La nostra idea di automobile è quella di un mezzo di trasporto e un mezzo di libertà, integrato con tutte le nuove forme di mobilità e con il trasporto pubblico. Celebriamo questi 120 anni con una tre giorni di feste, oggi inauguriamo la mostra che ripercorre i 120 anni di servizi del club, ai cittadini e alla persona, senza tralasciare il motor sport, chiaramente. Un secolo fa abbiamo costruito l’autodromo di Monza, dove si sono scritte pagine importanti dello sport nazionale, vogliamo con questa tre giorni celebrarlo insieme alla città, far parte di un sistema cittadino, milanese”.

In una festa davvero gremitissima e partecipata da alte cariche istituzionali, c’è stato anche l’intervento di Galeazzo Bignani, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: “L’automobile club rappresenta un presidio fondamentale per una gestione legata ai principi di legalità, ma anche di trasparenza, di servizi, di efficienza nei confronti del cittadino. Il sodalizio fra Stato, autorità pubbliche e ACI e continuerà per molto tempo. Una continuità per il trasporto su gomma che assumerà modalità diverse per rimanere al passo con i tempi, vedi l’avvento dell’elettrico, del biodiesel. Di sicuro il trasporto su gomma rimane centrale e costituisce una offerta irrinunciabile per qualsiasi nazione, per qualsiasi realtà che come l’Italia ambisce a essere tra i top del mondo”.

