Hyundai N Vision 74, il futuro delle alte prestazioni elettrificate a idrogeno

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai ha presentato nel 2022 la N Vision 74, un Rolling Lab ad alte prestazioni del Brand N progettato per testare tecnologie avanzate destinate ai futuri modelli di produzione e per esplorare soluzioni di mobilità a zero emissioni. Ibrida a celle a combustibile a idrogeno e batteria, N Vision 74 rappresenta una dichiarazione d’intenti: un manifesto tecnologico che coniuga performance elettrificate e heritage sportivo.

I Rolling Lab Hyundai N sono prototipi ingegnerizzati come veri e propri laboratori su quattro ruote. Consentono di raccogliere dati, perfezionare soluzioni innovative e trasferirle ai modelli di produzione, spingendo oltre i limiti della guida sportiva. N Vision 74 incarna questa filosofia, fondendo passato e futuro: si ispira alla leggendaria Hyundai Pony Coupè Concept del 1974, firmata da Giorgetto Giugiaro, reinterpretandone superfici pure, proporzioni uniche e montante B distintivo, con linee tese e volumi scolpiti.

L’illuminazione Parametric Pixel conferisce identità tecnologica immediatamente riconoscibile. Lunga 4.952 mm, larga 1.995 mm e alta 1.331 mm, con passo di 2.905 mm, N Vision 74 monta un sistema a celle a combustibile da 85 kW anteriore, una batteria da 62 kWh e due serbatoi da 2,1 kg di idrogeno, garantendo quasi 600 km di autonomia e tempi di rifornimento di circa cinque minuti.

Due motori posteriori indipendenti sviluppano 680 CV, accelerando da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi. Il torque vectoring e il sistema di raffreddamento a tre canali assicurano controllo e performance ottimali.

L’abitacolo fonde tecnologia e heritage: quadro strumenti digitale, pulsanti analogici e architettura centrata sul guidatore creano un ambiente immersivo, sportivo e rigoroso, in linea con il DNA N. Con N Vision 74, Hyundai dimostra come l’elettrificazione possa essere la nuova frontiera del “fun to drive”: zero emissioni e massimo divertimento convivono in un’unica visione, anticipando il futuro delle alte prestazioni sostenibili.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

(ITALPRESS).