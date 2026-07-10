ROMA (ITALPRESS) – Hyundai introduce sul mercato italiano il Model Year 2027 dell’ammiraglia IONIQ 9, il modello al vertice del listino italiano che viene aggiornato con nuovi contenuti di prodotto e una proposta ancora più ricca in termini di allestimento. Il nuovo Model Year conferma tutte le qualità che hanno reso IONIQ 9 il punto di riferimento Hyundai nel segmento dei grandi SUV elettrici, arricchendo il modello con ulteriori soluzioni dedicate a comfort, connettività e personalizzazione.

La principale novità della gamma MY27 è rappresentata dal debutto del nuovo allestimento Calligraphy Black Ink, una proposta esclusiva pensata per i clienti che ricercano ancor più distintività in un’auto che fa della spiccata personalità una delle sue carte vincenti, elevandone eleganza e caratterizzazione estetica. Evoluzione dell’allestimento Calligraphy, questa nuova interpretazione introduce un’identità stilistica dedicata total black attraverso una serie di elementi che ne enfatizzano il carattere sempre più premium. All’esterno si distingue per gli esclusivi cerchi in lega leggera Black Ink da 21″, il logo frontale con finitura nera opaca, il portellone posteriore elettrico Glossy Black e numerosi dettagli esterni in nero lucido. L’abitacolo propone invece un ambiente raffinato con sedili in pelle Nappa nera, volante rivestito in pelle con finitura nera, inserti della plancia in alluminio con trattamento Black dedicato e tetto panoramico elettrico.

Accanto alla nuova versione, IONIQ 9 MY27 introduce ulteriori aggiornamenti di prodotto pensati per migliorare l’esperienza a bordo. A partire dall’allestimento XClass fanno infatti il loro ingresso i sedili riscaldabili anche per la terza fila, estendendo il comfort a tutti gli occupanti, mentre l’intera gamma adotta il nuovo sistema Next Generation eCall, evoluzione del dispositivo di chiamata automatica di emergenza dotato di connettività 5G per una maggiore precisione e affidabilità.

La gamma italiana di IONIQ 9 si articola ora in quattro allestimenti, concepiti per differenti esigenze ma tutti con dotazione di serie estremamente completa, e tre powertrain 100% elettrici con potenze comprese tra i 218 e i 428 CV. In tutti i casi, il powertrain è alimentato da una batteria da 110 kWh e sono presenti di serie i 7 posti.

La versione di ingresso gamma è la Business che ha un listino di € 70.600. L’allestimento Business è disponibile in abbinamento al powertrain con trazione posteriore e 218 CV (160 kW) per un’autonomia nel ciclo combinato WLTP di 620 km. Pensata per offrire già un livello di completezza superiore, include cerchi in lega da 19″, fari anteriori e posteriori Full LED, vetri posteriori oscurati e portellone posteriore ad azionamento elettrico. Nell’abitacolo è presente un quadro strumenti digitale SuperVision da 12,3″ abbinato al sistema di infotainment touchscreen da 12,3″ con Apple CarPlay / Android Auto wireless, aggiornamenti Over-The-Air (OTA) e servizi Bluelink® per la connettività da remoto. L’elevato comfort è garantito anche dal climatizzatore automatico bi-zona con gestione anche per la seconda fila, volante riscaldabile in pelle, sedili in misto pelle-tessuto anteriori regolabili elettricamente con supporto lombare e riscaldati, posteriori riscaldabili e con schienali abbattibili 60:40, tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) interna, prese USB-C a 100 kW. La sicurezza è garantita dal pacchetto completo Hyundai SmartSense che comprende: Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli (F.C.A. 2.0), Sistema di mantenimento al centro della carreggiata (L.F.A. 2.0), Lane Keeping Assist (L.K.A.), Highway Driving Assist 2 (H.D.A. 2.0), Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (I.S.L.A.), Manual Speed Limit Assist (M.S.L.A.), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (B.C.A.), Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go (S.C.C. 2.0) e Rear Occupant Alert con sensore (R.O.A.), oltre ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori e alla retrocamera.

L’allestimento XClass, con un listino da € 76.600, è acquistabile in abbinamento alla trazione posteriore con 218 CV (WLTP 620 km) o con doppio motore per 307 CV complessivi e trazione AWD (da € 80.600) che ha un’ autonomia media di 606 km WLTP. Questa versione eleva ulteriormente il livello di comfort e tecnologia. All’esterno introduce cerchi in lega da 20″, fari anteriori Full LED con tecnologia matrix IFS e sistema V2L esterno, mentre all’interno presenta rivestimenti in pelle, sedili anteriori Relaxation ventilati, sedili posteriori anch’essi ventilati, volante regolabile elettricamente e specchietto retrovisore interno con commutazione digitale qualora la vista dallo specchio tradizionale fosse impedita. L’esperienza di bordo è arricchita dall’head-up display, dall’illuminazione ambiente e dall’impianto audio premium BOSE® con tecnologia di Active Road Noise Control (ANC-R) che sfrutta microfoni all’interno dell’abitacolo per generare onde sonore capaci di compensare il rumore proveniente dall’esterno. Presente su questo allestimento anche la Digital Key 2.0 che permette di aprire, chiudere e avviare IONIQ 9 tramite smartphone o smartwatch compatibili grazie alla tecnologia NFC. La Digital Key può inoltre essere condivisa comodamente con altri utenti, semplificando l’esperienza d’uso in quelle situazioni in cui la vettura viene utilizzata da più persone. Anche la sicurezza si completa con soluzioni di livello superiore come Blind-Spot View Monitor (B.V.M.), Surround View Monitor (S.V.M.) e Remote Smart Parking Assist (R.S.P.A.).

L’allestimento Calligraphy, disponibile esclusivamente con trazione integrale AWD, è proposto con un listino a partire da € 84.200 nella versione bimotore da 307 CV, mentre la variante Performance da 428 CV è disponibile da € 86.200. Caratterizzata da dettagli estetici esclusivi, cerchi in lega da 21″ e tetto panoramico elettrico, si distingue per gli interni premium in pelle Nappa e il cassetto UV-C dedicato alla sterilizzazione degli oggetti di uso quotidiano. Sono inoltre disponibili a richiesta gli innovativi specchietti esterni digitali con schermi OLED. I clienti possono scegliere anche la configurazione a 6 posti, nella quale il divanetto della seconda fila lascia spazio a due poltrone singole a regolazione elettrica, riscaldate, ventilate e dotate di funzione Relaxation con supporto per le gambe. In questa configurazione la console centrale Universal Island scorre longitudinalmente di 19 cm, aumentando ulteriormente la configurabilità dell’abitacolo.

Al vertice della gamma debutta il nuovo allestimento Calligraphy Black Ink, esclusivamente abbinato alla motorizzazione AWD Performance da 428 CV. Basata sulla già ricchissima Calligraphy, questa versione introduce un’identità stilistica in tonalità scura ancora più esclusiva grazie agli specifici cerchi Black Ink da 21″, al logo anteriore nero opaco, al portellone posteriore Glossy Black e ai numerosi dettagli esterni in nero lucido. L’ambiente interno è impreziosito da sedili in pelle Nappa nera, volante in pelle con finitura nera e inserti della plancia dedicati in alluminio nero, per un look sofisticato e distintivo. Calligraphy Black Ink è proposta a partire da 87.000 euro.

– Foto ufficio stampa Hyundai –

(ITALPRESS).