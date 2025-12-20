Huetter vince la discesa di Cdm di Val d’Isere, Pirovano quinta

VAL D’ISÈRE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Cornelia Huetter vince la discesa di Val d’Isère, in Francia, valida per la Coppa del mondo 2025/2026 di sci alpino femminile. La sciatrice austriaca si impone con il tempo di 1’41″54 e centra la decima vittoria in carriera in Coppa del mondo, la quinta in questa specialità. A completare il podio sono la tedesca Kiri Weidle-Winkelmann, staccata di 0″26, e la statunitense Lindsey Vonn, a 0″35. Bene le italiane, con ben tre azzurre tra le migliori dieci: Laura Pirovano è quinta a 0″41, mentre Sofia Goggia, che ha rischiato di finire fuori pista nel quarto settore, è ottava a 0″62, seguita da Nicol Delago, nona a 1″01. A punti anche Elena Curtoni (17^) e Nadia Delago (25^), mentre rimangono a secco Roberta Melesi (43^), Sara Thaler (44^) e Sara Allemand (45^).

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Cornelia Huetter (Aut) in 1’41″54

2. Kira Weidle-Winkelmann (Ger) a 0″26

3. Lindsey Vonn (Usa) a 0″35

4. Ilke Stuhec (Slo) a 0″39

5. Laura Pirovano (Ita) a 0″41

6. Ester Ledecka (Cze) a 0″46

7. Breezy Johnson (Usa) a 0″61

8. Sofia Goggia (Ita) a 0″62

9. Nicol Delago (Ita) a 1″01

10. Emma Aicher (Ger) a 1″23

17. Elena Curtoni (Ita) a 1″66

25. Nadia Delago (Ita) a 2″13

43. Roberta Melesi (Ita) a 3″13

44. Sara Thaler (Ita) a 3″82

45. Sara Allemand (Ita) a 4″47

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).