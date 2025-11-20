Houston piega Cleveland, Oklahoma City vola, ok Miami: il resoconto della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – I Rockets sono i grandi protagonisti delle gare della regular-season della Nba disputate nella notte. Il team di Houston ha espugnato il campo dei Cleveland Cavaliers, vincendo per 114-104, centrando la decima vittoria nelle ultime undici gare disputate (nel complesso 10 successi in 13 match giocati). Alla Rocket Arena sugli scudi il turco Alperen Sengun con 28 punti a referto.

La classifica della Western Conference, però, vede sempre al comando i Thunder, che hanno ottenuto la quindicesima affermazione su 16 match giocati fin qui in stagione. La squadra di Oklahoma City al Paycom Center ha schiacciato i Sacramento Kings, imponendosi per 113-99. A brillare in particolare è stato il canadese Shai Gilgeous-Alexander giunto fino a 33 punti.

Alle spalle dei Thunder, e davanti Houston, sono al secondo posto del Gruppo Ovest i Nuggets, con 11 vittorie all’attivo, su 14 gare giocate. Il team di Denver nella notte ha sbancato lo Smoothie King Center di New Orleans, piegando i Pelicans per 125-118. 32 punti per Watson e 28, con tripla doppia, per Jokic. Infine, bella vittoria fra le mura amiche per i Miami Heat, che hanno battuto per 110-96 i Golden State Warriors. Al Kaseya Center quota 25 per Powell e 10 punti per l’azzurro Simone Fontecchio.

Questi gli altri risultati delle gare della regular-season della Nba disputate nella notte italiana: Indiana Pacers – Charlotte Hornets 127-118, Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 112-121, Minnesota Timberwolves – Washington Wizards 120-109, Dallas Mavericks – New York Knicks 111-113, Portland Trail Blazers – Chicago Bulls 121-122.

