Hashish e marijuana in casa, arrestato un 30enne a Capoterra

CAGLIARI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Sezione Operativa e della Stazione di Assemini, con il supporto specialistico del personale dello Squadrone Cacciatori e del Nucleo Cinofili di Abbasanta, hanno bloccato questa mattina a Capoterra un 30enne, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno eseguito d’iniziativa una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, celibe e disoccupato, già noto alle Forze di Polizia e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Durante le fasi dell’accesso nello stabile, il giovane ha tentato di disfarsi della sostanza illecita lanciando repentinamente da una finestra un involucro, che è stato tuttavia immediatamente recuperato dai militari che cinturavano il perimetro esterno dell’edificio. All’interno della confezione sono stati rinvenuti 25 grammi di hashish. La successiva e approfondita ispezione dei locali, supportata dal fiuto infallibile delle unità cinofile, ha permesso di scoprire ulteriori 5 grammi della medesima sostanza e 3 grammi di marijuana, abilmente occultati in diversi punti della casa. Al termine delle formalità di rito presso gli uffici dell’Arma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e accompagnato direttamente presso il Tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo, in ossequio alle disposizioni impartite dalla competente Autorità Giudiziaria.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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