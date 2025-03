DAMASCO (SIRIA) (ITALPRESS) – Il portavoce delle Brigate Qassam, l’ala militare del movimento palestinese Hamas, ha affermato che qualsiasi escalation militare israeliana contro i palestinesi porterebbe probabilmente all’uccisione di alcuni degli ostaggi e che le minacce israeliane di guerra e assedio non porterebbero al rilascio degli ostaggi.

Le Brigate Al-Qassam hanno sottolineato il loro impegno a favore del cessate il fuoco entrato in vigore nella Striscia di Gaza a gennaio. Il suo portavoce, Abu Obeida, ha dichiarato in un messaggio video: “Nonostante tutti i tentativi di evasione, le bugie e i soliti inganni del nemico, abbiamo scelto e continuiamo a scegliere di rispettare l’accordo per risparmiare il sangue del nostro popolo e per il desiderio di ritirare i pretesti che il nemico si sforza di inventare e per rispetto degli impegni dei nostri fratelli mediatori”.

Abu Obeida ha sottolineato che ciò che Israele non ha ottenuto con la guerra, non lo otterrà con “minacce e trucchi”, avvertendo le famiglie dei prigionieri israeliani che il movimento ha “la prova della vita” per coloro che sono ancora in vita tra loro. Ha sottolineato che le “Brigate Qassam” sono in uno stato di “prontezza e preparazione” per ogni evenienza, sottolineando che la minaccia di Israele di tornare a combattere farà sì che i suoi combattenti “rompano ciò che resta del suo prestigio”.

Ha aggiunto che Israele è la causa della morte dei suoi prigionieri, oltre alle loro sofferenze. Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, ha dichiarato oggi che i mediatori stanno continuando i contatti per garantire l’attuazione delle fasi rimanenti dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza e per obbligare Israele ad avviare i negoziati per la seconda fase.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).