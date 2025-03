GAZA (ITALPRESS) – Il leader di Hamas, Sami Abu Zuhri, afferma che disarmare il gruppo palestinese è una linea rossa per il suo movimento e altre organizzazioni palestinesi armate nei negoziati per estendere il fragile cessate il fuoco di Gaza. “Qualsiasi discorso sulle armi della resistenza è una sciocchezza. Le armi della resistenza sono una linea rossa per Hamas e tutte le fazioni della resistenza”, afferma Abu Zuhri. Questi commenti sono stati rilasciati poco dopo che il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha chiesto la “piena smilitarizzazione” di Gaza per procedere alla seconda fase della tregua iniziata a gennaio.

– foto IPA Agency –

