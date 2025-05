Gullit “Milan scivolato così tanto è un peccato, felice per Reijnders”

TORINO (ITALPRESS) - "È un peccato che il Milan sia scivolato così tanto. Spero che trovino una formula per risalire. Se uno guarda la squadra non è male, ci sono buoni giocatori. Sono molto contento di Reijnders, qualche anno fa giocava con mio figlio ed era molto arrabbiato perché ha dovuto giocare in seconda squadra. Slot gli aveva preferito altri giocatori. Ma poi ha fatto una carriera incredibile. È un giocatore importante, sa anche fare gol e sarà una perdita incredibile per il Milan quando andrà via ma ogni giocatore nella propria carriera vuole vincere qualcosa". Lo ha detto Ruud Gullit a margine della ventesima edizione della Golf Cup organizzata dalla fondazione Vialli Mauro a Royal Park I Roveri di Fiano in provincia di Torino. xb4/gm/mca1 (ITALPRESS).