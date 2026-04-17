STB Days a Boston, Minuti “Raccontiamo la creatività italiana”

BOSTON (ITALPRESS) - "Festeggiamo il Made in Italy Day e lo facciamo nel contesto della terza edizione di un'iniziativa che ci permette di promuovere il nostro Paese in una chiave moderna e innovativa". A parlare è Arnaldo Minuti, Console Generale D'Italia a Boston a margine dell’evento “Science, Technology and Business (STB) Days” promosso dal Consolato Generale d’Italia a Boston che, giunto alla sua terza edizione, si è svolto a Boston dal 14 al 16 aprile. La manifestazione ha riunito per tre giorni accademici, scienziati, imprenditori e investitori all’interno di uno degli ecosistemi più avanzati al mondo, quello del New England, con l’obiettivo di rafforzare sinergie strategiche, affrontare le grandi sfide globali e promuovere l’Italia negli Stati Uniti, facendo leva sui tre pilastri fondamentali di Education, Research e Innovation. Tra i momenti centrali dell’iniziativa, la Startup Competition, organizzata in collaborazione con 42N, che ha visto protagoniste startup italiane e italo-americane attive in settori ad alto contenuto tecnologico e il dibattito sull’impatto dell’intelligenza artificiale con il panel How AI will frame our future, organizzato con il chapter di Boston della Bocconi Alumni. col/mgg/gtr