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L’Asp di Messina accelera sul PNES, i motorhome per raggiungere i più fragili
MESSINA (ITALPRESS) - Dagli ambulatori di prossimità alle attività con i motorhome per raggiungere le persone più fragili e colmare le diseguaglianze nei luoghi più distanti: l'Asp di Messina accelera sul Pnes, il Programma Nazionale Equità nella Salute il cui obiettivo è rispondere ai bisogni della popolazione in condizione di vulnerabilità socio-economica, contrastando la povertà sanitaria ed eliminando le barriere di accesso alle cure. fsc/gtr