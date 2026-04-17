Tg Sport – 17/4/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Champions, Arsenal e Bayern in semifinale: beffa per Real e Sporting - Juventus, Locatelli rinnova fino al 2030 - Mercato Retegui, infortunio e duello Milan-Juve - Roma, scontro frontale Gasperini-Ranieri: clima rovente a Trigoria - Tennis: Alcaraz si ferma, Sinner punta al record di Madrid - Basket: Fontecchio riflette sul futuro dopo l'eliminazione di Miami - L’Italia fuori dall’Europa, un vuoto lungo 39 anni /gtr