Iran, Starmer “Auspichiamo accordo durevole ed efficace”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "L'incontro di oggi, che ha riunito 49 paesi, è stato molto produttivo per dare un messaggio e un segnale molto chiaro: abbiamo bisogno di uno stretto di Hormuz totalmente aperto perché è così che possiamo conservare i prezzi bassi per tutti e evitare ulteriori danni". Così il premier britannico Keir Starmer, al termine della riunione della coalizione di Volenterosi a Parigi. sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)