Cresce l’agroalimentare italiano, export a quota 72,5 mld nel 2025

ROMA (ITALPRESS) - Un settore trainante per l’economia italiana, capace di crescere più della media nazionale e di confermare il proprio ruolo di primo piano in Europa. È il quadro dell’agroalimentare italiano tracciato da ISMEA nel Rapporto 2026, presentato a Roma alla presenza del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Nel 2025 il valore aggiunto del comparto ha raggiunto gli 89 miliardi di euro, con una crescita reale dell’1,2%. L’agroalimentare si conferma così uno dei pilastri del sistema economico nazionale, con un peso sul Pil che arriva a circa il 15% considerando l’intera filiera, comprese distribuzione, ristorazione, logistica, trasporti e intermediazione. mec/mgg/azn