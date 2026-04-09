Guerra in Ucraina, Putin dichiara una tregua per la Pasqua ortodossa

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua nei combattimenti in Ucraina per la Pasqua ortodossa. Lo riporta la Tass citando un comunicato stampa del Cremlino. La tregua sarà in vigore dalle ore 16 dell’11 aprile fino alla fine del 12 aprile 2026.
“Mosca si aspetta che la parte ucraina segua l’esempio della Russia con una tregua pasquale – spiega la Tass -. Putin ha ordinato alle Forze Armate russe di cessare le ostilità durante la tregua pasquale, ma di tenersi pronte a rispondere al nemico”.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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