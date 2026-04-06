Guerra in Iran, si tratta su tregua di 45 giorni

This photo taken on April 3, 2026 shows the damaged B1 bridge after U.S.-Israeli attacks in Karaj, Iran. The B1 bridge, located in the provincial capital Karaj, is one of the highest bridges in the Middle East and among the most complicated projects in Iran. It was targeted twice in U.S.-Israeli attacks on Thursday, leaving 13 dead and 95 wounded, the official news agency IRNA reported Friday. Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM

Secondo quanto anticipa il sito di informazione Axios, Usa, Iran e un gruppo di mediatori della regione starebbero discutendo un cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare alla fine definitiva della guerra. Axios cita quattro fonti statunitensi, iraniane e dell’area.

Le possibilità di un accordo in tal senso sarebbero – secondo tali fonti – molto difficili ma si tratterebbe dell’ultimo tentativo prima di una drammatica escalation della guerra.

 

Fonte foto IPA

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