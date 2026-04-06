Secondo quanto anticipa il sito di informazione Axios, Usa, Iran e un gruppo di mediatori della regione starebbero discutendo un cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare alla fine definitiva della guerra. Axios cita quattro fonti statunitensi, iraniane e dell’area.

Le possibilità di un accordo in tal senso sarebbero – secondo tali fonti – molto difficili ma si tratterebbe dell’ultimo tentativo prima di una drammatica escalation della guerra.

Fonte foto IPA