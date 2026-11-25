ROMA (ITALPRESS) – Non sa quando tornerà in panchina, anche perchè ancora non ne sente la necessità. Stare lontano dal calcio per il momento non gli dispiace, anche a costo di dire no a panchine prestigiose come quella dell’Italia. Pep Guardiola, intervistato dall’ex compagno di squadra al Barcellona Romario, parla per la prima volta dei contatti avuti in estate con Maldini e Leonardo che gli avevano offerto la guida della Nazionale. “È stato uno dei più grandi onori della mia vita che abbiano pensato a me per allenare l’Italia. Mi sono quasi vergognato a dover dire di no a un Paese del genere. Ma mi ha colto in un momento in cui avevo assolutamente bisogno di fermarmi. Voglio molto bene a Paolo Maldini e a Leonardo, e se fosse successo tra uno o due anni probabilmente avrei accettato, ma in quel momento dovevo staccare dopo 18 anni passati a giocare con l’obbligo di vincere ogni tre giorni”.

A questo proposito l’ex tecnico di Barcellona, Bayern e Manchester City assicura che quella che sta vivendo “è una vita nuova ma va bene. Quanto tempo penso di stare lontano dal calcio? Sinceramente non ne ho idea. Per ora sto bene. Credo che se tornerò, sarà quando la pancia mi dirà: “Bisogna tornare” e ci sarà qualcuno che mi vuole. Fino ad allora me ne sto tranquillo”.

La chiacchierata col Baixinho procede fra ricordi come la finale di Atene persa col Milan nel ’94 (“Credo che loro fossero fantastici. Ci avrebbero battuto comunque, ma non credo con quel divario. Loro hanno avuto dieci giorni per preparare la finale, noi appena tre giorni”) e la differenza fra campo e panchina (“Da allenatore si vive peggio, da calciatore molto meglio. Però mi sono divertito molto in entrambi i ruoli. Da allenatore la responsabilità è molto più grande e non stacchi mai dal calcio. Quando finisci di giocare te ne vai a fare beach volley, mentre da allenatore ci pensi 24 ore su 24″).

Come tecnico, però, i successi sono stati tanti, tantissimi. “Come ho fatto a diventare uno dei più grandi allenatori della storia? Messi – ribatte Guardiola – Giocatori così forti ti rendono un bravo allenatore. Noi allenatori dobbiamo riuscire a fare in modo che tutti remino nella stessa direzione e condividano una visione comune, ma io sono stato in tre squadre incredibili con giocatori straordinari, ed è per questo che abbiamo vinto così tanto”. A proposito del fuoriclasse argentino, Guardiola ammette: “Non ho mai visto un giocatore come lui fare tre gol e tre assist ogni tre giorni con quella continuità. Lo faceva in partita ma anche in allenamento”.

“Aveva una ferocia competitiva unica: guardando “The Last Dance”, Messi mi ricordava proprio Michael Jordan – sottolinea ancora Guardiola – Non era lì per fare amicizia, ma per vincere ed essere il migliore. Chi potrebbe eguagliarlo? Ci sono giocatori bravissimi, ma tenere quel livello per 15-20 anni giocando ogni tre giorni, non credo che lo rivedremo”.

Cristiano Ronaldo non lo ha allenato ma lo ha ammirato da avversario: “Un altro animale da competizione. Un goleador straordinario, a cui interessava soltanto vincere e dimostrare di essere il migliore. I due si sono aiutati a vicenda per restare al vertice: se Messi non avesse avuto Cristiano e viceversa, forse avrebbero avuto stagioni un filo inferiori, ma guardavano nello specchietto retrovisore cosa faceva l’altro e questo li spingeva a fare un passo in più. L’addio di Ronaldo alla nazionale? Cristiano e il Portogallo non possono separarsi in quel modo: è stato un giocatore troppo importante per il Paese e per le future generazioni. Una carriera straordinaria non può essere giudicata o rovinata per delle incomprensioni. I grandi calciatori devono uscire dalla porta principale, con una festa in cui sentirsi amati dalla propria gente, esattamente come sanno fare i grandi club”.

Cresciuto nel tempo anche nell’interpretazione del ruolo di allenatore (“l’aspetto tattico è importante, ma adesso do sempre più importanza alle relazioni umane. Rimango comunque un allenatore focalizzato sul gioco e sulla tattica”), per Guardiola “oggi nessuno gioca meglio della Spagna. Dai 7-8 anni in tutte le scuole calcio insegnano a capire il gioco. Dalla vittoria del Mondiale in poi, le nazionali spagnole Under 14, 16, 18 e 21 arrivano sistematicamente in finale o semifinale. E non solo nel calcio: anche nel basket e nella pallamano. È una questione di metodologia e cultura del gioco che è superiore a qualunque altro Paese”.

Poi spezza una lancia in favore dell’amico Ancelotti, che proprio Romario in più occasione ha invitato a dimettersi. “Quanti Mondiali ha giocato il Brasile nella sua storia? Ne ha persi molti più di quanti ne abbia vinti. Nel calcio ci vuole tempo: non è che arriva Carlo, o Pep, o Jurgen Klopp o José Mourinho, schiocca le dita in due giorni e il Brasile diventa di nuovo campione del mondo. Ci vuole pazienza e fiducia nel percorso. Io conosco Carlo, ci ho giocato contro tante volte e mi ha battuto tantissime volte. È una persona straordinaria e non dubiterò mai delle sue capacità. È bravissimo nella gestione del gruppo, è intuitivo e intelligentissimo nel prendere decisioni tattiche”.

-Foto IPA Agency-

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