Gualtieri “Serve fare luce sulla bomba carta esplosa a Ostia”

ROMA (ITALPRESS) – “Massima attenzione su quanto accaduto questa notte a Ostia. L’esplosione che ha colpito una palestra in via delle Azzorre, svegliando i residenti, è un fatto gravissimo sul quale auspico sia fatta piena luce al più presto”.

Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una nota. “Ostia è un territorio che richiede un impegno costante e mirato. Come amministrazione siamo pienamente concentrati su questa realtà, con azioni concrete per rafforzare la legalità, la presenza delle istituzioni e, al tempo stesso, valorizzarne le straordinarie potenzialità di crescita”, spiega.

“Chi pensa di poter intimidire o imporre le proprie regole con la violenza troverà una risposta ferma da parte di tutte le istituzioni. La sicurezza deve essere garantita, a Ostia come in ogni altro quadrante della città”, conclude Gualtieri.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)