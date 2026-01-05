Groenlandia, Ue “Ha una propria autonomia, nessuna discussione con gli Usa sul tema”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il primo ministro della Groenlandia Jens Frederik Nielsen “ha ricordato che la Groenlandia non è una proprietà che qualcuno può acquistare e noi siamo totalmente d’accordo”. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. La portavoce ha poi detto di “non essere informata” dell’esistenza di discussioni sul tema tra funzionari europei e gli Stati Uniti. “Non sono informata di discussioni a questo proposito da parte dei nostri rappresentanti con gli Usa”, ha precisato.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).