Groenlandia, Ue “Ha una propria autonomia, nessuna discussione con gli Usa sul tema”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il primo ministro della Groenlandia Jens Frederik Nielsen “ha ricordato che la Groenlandia non è una proprietà che qualcuno può acquistare e noi siamo totalmente d’accordo”. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. La portavoce ha poi detto di “non essere informata” dell’esistenza di discussioni sul tema tra funzionari europei e gli Stati Uniti. “Non sono informata di discussioni a questo proposito da parte dei nostri rappresentanti con gli Usa”, ha precisato.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
