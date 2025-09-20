BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Uno strepitoso Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull realizza un crono di 1’41″117 e beffa la sorprendente Williams dello spagnolo Carlos Sainz per +0″478; terzo posto per la Racing Bulls del neozelandese Liam Lawson, a +0″590 dal pluri-iridato oranje.

Grande prestazione sul circuito di Baku anche per l’italiano Andrea Kimi Antonelli, che porta la Mercedes in quarta posizione a +0″600 da Verstappen e davanti al compagno di squadra George Russell. Delude, invece, Lando Norris che non approfitta dell’errore del rivale nel Mondiale e non va oltre la settima casella. Fuori dai giochi, dopo essere andati a muro nel Q3, Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari), che partiranno rispettivamente nono e decimo alle spalle di Yuki Tsunoda (Red Bull) ed Isack Hadjar (Racing Bulls). Dodicesimo ed eliminato in Q2 Lewis Hamilton (Ferrari).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Williams)

Seconda fila

3. Liam Lawson (Racing Bulls)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

Terza fila

5. George Russell (Mercedes)

6. Yuki Tsunoda (Red Bull)

Quarta fila

7. Lando Norris (McLaren)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

Quinta fila

9. Oscar Piastri (McLaren)

10. Charles Leclerc (Ferrari)

Sesta fila

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Lewis Hamilton (Ferrari)

Settima fila

13. Gabriel Bortoleto (Alfa Sauber)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

Ottava fila

15. Oliver Bearman (Haas)

16. Franco Colapinto (Alpine)

Nona fila

17. Nico Hulkenberg (Alfa Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

Decima fila

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Alexander Albon (Williams)

