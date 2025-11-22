“Griffe” rubate in due colpi in boutique del lusso a Roma, i Carabinieri recuperano gran parte della refurtiva

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno recuperato una consistente parte della refurtiva rubata alle boutique Valentino e Louis Vuitton, a Roma. I militari della Stazione di Roma – San Lorenzo in Lucina e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro hanno dato esecuzione a diversi decreti di perquisizione, emessi dalla Procura, finalizzati alla ricerca della refurtiva dei gravi episodi di furti avvenuti l’8 agosto 2025 a piazza Mignanelli, presso la boutique Valentino e il 17 novembre 2025 presso la boutique Louis Vuitton di via dei Condotti.

Coordinati dai magistrati del Dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura di Roma, partendo dal primo furto in piazza Mignanelli, i Carabinieri della Stazione di Roma – San Lorenzo in Lucina hanno da subito avviato le indagini, attraverso servizi di osservazione, pedinamento e controllo che hanno consentito di risalire ai presumibili luoghi ove era stata nascosta la refurtiva. Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 137 borse e un paio di scarpe Louis Vuitton dei 140 pezzi asportati nel furto del 17 novembre e 29 borse Valentino delle 74 rubate l’8 agosto scorso, per un valore complessivo di quasi 400 mila euro, nonché abiti indossati al momento dei fatti e ripresi dai sistemi di video-sorveglianza, strumenti da scasso utilizzati per compiere i furti, quali una fiamma ossidrica, un disturbatore di frequenze, vari attrezzi da scasso, cellulari e altri strumenti informatici utili alla ricostruzione dei fatti ed alla individuazione delle responsabilità.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

