Grave incidente sulla Palermo-Sciacca: un morto e 5 feriti

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, dove una persona è deceduta e altre sei sono rimaste ferite. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti 3 veicoli a seguito di uno scontro frontale e si registrano 6 feriti e una persona deceduta. Sul posto il personale del 118 e i Vigili del Fuoco per i soccorsi, le squadre Anas e i Carabinieri di Corleone.
