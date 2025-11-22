Grave incidente sulla Palermo-Sciacca: un morto e 5 feriti

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, dove una persona è deceduta e altre sei sono rimaste ferite. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti 3 veicoli a seguito di uno scontro frontale e si registrano 6 feriti e una persona deceduta. Sul posto il personale del 118 e i Vigili del Fuoco per i soccorsi, le squadre Anas e i Carabinieri di Corleone.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).