CATANZARO (ITALPRESS) – Un parterre de rois di partner di primo piano e grande rilevanza accompagnerà la XIX edizione di Corrinsieme, la storica manifestazione podistica che il prossimo 29 giugno 2025, con inizio alle 16.30, si svolgerà nello scenario del circuito cittadino della Marina di Santa Caterina dello Ionio (CZ).

A sostenere l’iniziativa sono Confedilizia, storica e rappresentativa organizzazione della proprietà immobiliare, Italpress, autorevole agenzia di stampa nazionale, e L’Opinione delle libertà, il più longevo giornale politico italiano, protagonista del dibattito culturale e istituzionale del Paese.

Accanto a questi nomi di rilievo si affiancano il Coni, la Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e lo sponsor tecnico Mizuno, marchio internazionale di riferimento per l’abbigliamento e le calzature sportive. Il valore di Corrinsieme si esprime non solo nella qualità tecnica dell’evento, ma anche nella sua dimensione etica e sociale: l’intero ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), a sostegno della ricerca scientifica contro una malattia che colpisce migliaia di persone in Italia e nel mondo. Un gesto concreto che rafforza il legame tra sport e solidarietà, cuore pulsante della manifestazione sin dalla sua nascita.

Il programma della XIX edizione si preannuncia ricco di emozioni e grandi nomi. Attesissime le gemelle Elena e Laura Ribigini, fenomeni emergenti del mezzofondo italiano, e Luca Ursano, talento calabrese affermato a livello nazionale nei 10.000 metri. La starting list sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di tre top runner africani provenienti da Burundi, Kenya ed Etiopia, garanzia di altissimo livello agonistico e spettacolo. Non mancheranno i ritorni di protagonisti delle passate edizioni e le conferme di atleti affermati nel panorama podistico nazionale, in una gara che unisce l’agonismo alla bellezza del territorio, la fatica all’entusiasmo collettivo, la corsa al senso più autentico di appartenenza. Corrinsieme 2025 non sarà soltanto una competizione sportiva, ma un momento corale di incontro, partecipazione e impegno civile.

Una festa dello sport aperta a tutti, pensata per valorizzare le energie positive della collettività e raccontare, attraverso la corsa, storie di dedizione, di coraggio e di speranza. La manifestazione è stata voluta e sostenuta con convinzione dall’amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio, che ne ha accompagnato la crescita nel tempo e che continua a credere nel valore sociale, culturale ed economico di un evento capace di proiettare il territorio oltre i confini regionali.

