Ariano International Film Festival dal 27 luglio al 2 agosto, premio alla carriera a Lino Banfi

AVELLINO (ITALPRESS) – Sessantacinque opere finaliste da 19 Paesi, la nuova Sezione A.I. dedicata all’Intelligenza Artificiale e un ricco programma di eventi: venerdì 31 luglio l’anteprima del western “Tex McKenzie”, con gli attori Stefano Sala e Daniel Nilsson e il produttore Tiziano Cavaliere; sabato 1° agosto Vincenzo Schettini con “La Fisica dei Film”; domenica 2 agosto l’Hirpus d’Oro alla Carriera a Lino Banfi, nella serata conclusiva che accoglierà anche Cartisia Somma, Carlotta Pinto e Greta De Rosa, protagoniste di “Mare Fuori”. Ingresso gratuito a tutte le proiezioni e agli eventi. Torna ad Ariano Irpino uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell’estate: dal 27 luglio al 2 agosto si svolgerà la XIV edizione dell’Ariano International Film Festival, manifestazione che negli anni ha saputo consolidare il proprio ruolo di punto di riferimento per il cinema internazionale, favorendo l’incontro tra culture, linguaggi e nuove forme di espressione audiovisiva.

Le proiezioni delle opere in concorso prenderanno il via lunedì 27 luglio e proseguiranno quotidianamente per tutta la settimana presso l’Auditorium Comunale “Lina Wertmüller” e la Sala Palazzo Uffici, con ingresso completamente gratuito per il pubblico. Saranno 65 le opere finaliste selezionate per questa edizione, provenienti da numerosi Paesi del mondo, a testimonianza del carattere sempre più internazionale del festival. Tra le nazioni rappresentate figurano Turchia, Azerbaigian, Spagna, Francia, India, Brasile, Paesi Bassi, Austria, Iran, Stati Uniti, Norvegia, Canada, Regno Unito, Estonia, Russia, Corea del Sud, Belgio, Portogallo e Italia.

Le opere finaliste saranno suddivise nelle seguenti sezioni: Sezione World – 7 lungometraggi, 14 cortometraggi, 7 documentari, 9 cortometraggi scuola e 10 opere di animazione; Sezione Green – 6 documentari dedicati alle tematiche ambientali e alla sostenibilità; Sezione Made in Campania – 6 cortometraggi realizzati in parte o totalmente nella Regione Campania Sezione A.I. – 6 cortometraggi realizzati con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Tra le novità più significative della quattordicesima edizione spicca proprio la nascita della Sezione A.I., dedicata alle opere realizzate attraverso strumenti di Intelligenza Artificiale. Una scelta che conferma la volontà del festival di osservare e valorizzare le nuove frontiere della produzione audiovisiva e le trasformazioni tecnologiche che stanno ridefinendo il linguaggio cinematografico contemporaneo.

Le cerimonie di premiazione saranno distribuite nel corso dell’intera settimana: Mercoledì 29 luglio, ore 20.00 – Auditorium Comunale: proiezioni e premiazione della sezione Made in Campania; Giovedì 30 luglio, ore 21.00 – Auditorium Comunale: premiazioni AIFF Green e Documentari; Venerdì 31 luglio, ore 12.00 – Auditorium Comunale: premiazione dei Cortometraggi Scuola Domenica 2 agosto, dalle ore 20.30 – Villa Comunale: red carpet, premiazioni di tutte le restanti sezioni in concorso e consegna dell’Hirpus d’Oro alla Carriera a Lino Banfi.

Venerdì 31 luglio, alle ore 20.30, l’Auditorium Comunale di Ariano Irpino ospiterà l’anteprima del film fuori concorso “Tex McKenzie”, esordio alla regia di Ronn Moss: un omaggio alla tradizione degli spaghetti western, girato tra i paesaggi del Lazio, con protagonista un solitario cacciatore di taglie alle prese con i fantasmi del proprio passato. A presentare il film saranno gli attori Stefano Sala e Daniel Nilsson — il Bonus di “Avanti un Altro!”, nel film nei panni di Snake — insieme al produttore Tiziano Cavaliere, fondatore della Bros Group Italia e finalista nel 2025 di “The Voice Senior”. Sabato 1° agosto, alle ore 20.30, la Villa Comunale ospiterà “La Fisica dei Film”, lo speciale incontro con Vincenzo Schettini, il professore più amato d’Italia. Volto del progetto “La Fisica Che Ci Piace” e tra i divulgatori scientifici più seguiti del Paese, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei fenomeni scientifici nascosti dietro alcune delle scene più iconiche della storia del cinema. Nella stessa serata si esibirà il gruppo musicale Echoes. Alle ore 19.00, presso l’Atrio di Palazzo Uffici, è in programma la conferenza stampa con Vincenzo Schettini.

Domenica 2 agosto 2026, nella serata conclusiva della XIV edizione, il Maestro Lino Banfi riceverà il prestigioso Hirpus d’Oro alla Carriera, riconoscimento riservato alle personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema e della cultura. Tra i più grandi interpreti della commedia italiana, protagonista di oltre sessant’anni di cinema, teatro e televisione, Banfi è indimenticabile in “L’allenatore nel pallone” e nei panni di Nonno Libero in “Un medico in famiglia”.

La serata conclusiva di domenica 2 agosto accoglierà anche Cartisia Somma, Carlotta Pinto e Greta De Rosa, tra i nuovi volti di “Mare Fuori”, il prison drama diventato un fenomeno generazionale e uno dei titoli più seguiti dal pubblico più giovane. Nella sesta stagione della serie le tre attrici interpretano tre sorelle dalle ambizioni opposte.

Accanto alle opere in gara, la XIV edizione propone un programma di appuntamenti che amplia il festival oltre la sala di proiezione, mettendo in dialogo il cinema con la formazione, la letteratura, la scienza e lo spettacolo dal vivo: Venerdì 31 luglio, ore 17.00 – Masterclass con Raffaello De Gruttola, Sala Pastorale San Francesco; Sabato 1° agosto, ore 11.00 – Presentazione del libro “Tic Toc” di Emanuela Tittocchia, Atrio di Palazzo Uffici; Sabato 1° agosto, ore 17.30 – Spettacolo di magia “Tra luce e magia…” con il mago illusionista Max Magicyan, Sala Palazzo Uffici; Domenica 2 agosto, ore 10.30 – Seminario “Scala Reale” su matematica e cinema, con Massimo Squillante, Ludovico Mascia e Giacomo Di Tollo, Museo Civico e della Ceramica; Sabato 1° e domenica 2 agosto, ore 22.00 – Fuori Festival a cura dell’Associazione Andamento, Palazzo Ducale Informazioni. Gli eventi di sabato 1° e domenica 2 agosto si terranno presso la Villa Comunale di Ariano Irpino, con ingresso libero e gratuito. Gratuite sono anche tutte le proiezioni in programma nel corso della settimana. L’Ariano International Film Festival si conferma così una vetrina internazionale capace di accogliere autori emergenti e affermati, promuovendo il dialogo tra culture diverse e offrendo al pubblico un programma ricco di cinema, innovazione e creatività.

– Foto ufficio stampa Ariano International Film Festival –

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