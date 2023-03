BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Il sabato del Grand Prix di spada a Budapest ha portato nove azzurre al tabellone principale della gara femminile che andrà in scena domani. Per l’Italia del CT Dario Chiadò erano già quattro le spadiste certe di prender parte alla fase clou della competizione: Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola, infatti, sono state ammesse per diritto di ranking tra le migliori 64. Già dopo le fasi a gironi, sono riuscite a raggiungerle Roberta Marzani e Giulia Rizzi, entrambe artefici di un percorso netto fatto di sei vittorie in altrettanti assalti e dunque con la qualificazione in tasca al primo step. Subito dopo, attraverso i tabelloni preliminari, hanno staccato il pass per il tabellone principale anche Alessia Pizzini, Alessandra Bozza e Nicol Foietta. Out, invece, Sara Kowalczyk, Gaia Traditi ed Eleonora De Marchi.

Domani la giornata clou a Budapest del GP FIE di spada sia per la gara femminile che per quella maschile. Detto delle nove azzurre in pedana, tra gli uomini per l’Italia ci saranno Federico Vismara, Gabriele Cimini, Giulio Gaetani, Valerio Cuomo, Enrico Piatti e Filippo Armaleo.

– foto ufficio stampa Fis –

(ITALPRESS).

