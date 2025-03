Gran Bretagna, Re Carlo in visita sulla portaerei Prince of Wales

ROMA (ITALPRESS) – Re Carlo III ha visitato la portaerei della Royal Navy HMS Prince of Wales prima dell’importante dispiegamento in Indo-Pacifico. E’ la prima volta in 40 anni che un monarca visita una nave della marina britannica in mare. Il sovrano, che tra l’altro è anche Commodoro Onorario in capo delle porterei, si è intrattenuto a parlare e scherzare con l’equipaggio dell’unità, ammiraglia della flotta britannica, nel corso di una navigazione nel Canale della Manica, assistendo anche alle esercitazioni di decollo e appontaggio dei caccia di 5° generazione F-35B sul ponte della portaerei di Portsmouth. La HMS Prince of Wales attualmente sta ultimando un addestramento intensivo e propedeutico per la campagna in Indo-Pacifico in alternanza a Italia e Francia al fine di rafforzare, garantire e promuovere, da parte dell’Europa, le partnership di difesa per la sicurezza e la stabilità della regione.

Al personale riunito nell’hangar, Re Carlo III ha detto: “Mentre vi preparate a salpare come nave ammiraglia del Carrier Strike Group del Regno Unito, sulla scia del successo del dispiegamento inaugurale della HMS Queen Elizabeth nel 2021, volevo solo esprimere, a nome della nazione, la mia più sentita gratitudine per i contributi straordinariamente preziosi e i sacrifici personali che voi e le vostre famiglie continuate a fare in nome del dovere. Posso percepire l’attesa e l’eccitazione di molti di voi oggi per ciò che vi aspetta nei prossimi otto mesi e posso solo dire che seguirò i vostri progressi con grande interesse”.

Il Ministero degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo ha annunciato a dicembre che l’ammiraglia sarà a capo del gruppo di portaerei del Regno Unito nell’Indo-Pacifico, durante il quale diventerà la prima delle due portaerei della classe Queen Elizabeth a visitare l’Australia. La nave da guerra da 3,2 miliardi di sterline parteciperà anche all’esercitazione Talisman Sabre, un’esercitazione multinazionale ospitata dall’Australia che coinvolge 19 nazioni. La Prince of Wales attraverserà il Mediterraneo e a maggio sarà impegnata nella MedStrike, una interazione con il Carrier Strike Group della Marina italiana guidato dalla portaerei Cavour, che ha aperto la rotazione in Indo Pacifico (da giugno a ottobre 2024) prima della Charles de Gaulle della marina francese.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).