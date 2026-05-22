Crosetto “La Difesa è una grande macchina al servizio del Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “La difesa è una grande macchina al servizio del Paese. Funziona quando ogni ingranaggio fa la sua parte: militari e civili, competenze operative e amministrative, esperienza e innovazione. Non riesco a immaginare una Difesa che non investa sempre di più sul personale civile. Non riesco a immaginare una Difesa con una sola ‘componente’ militare. La Difesa è e sarà sempre più efficiente quando anima militare e anima civile sapranno integrarsi e cooperare, con compiti diversi ma ugualmente indispensabili”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Esperienze, percorsi, competenze e visioni diverse trovano la sintesi in un obiettivo comune: rendere il Paese più forte, più resiliente, più pronto ad affrontare il tempo che viviamo. Oggi rendiamo omaggio a donne e uomini che, ogni giorno, contribuiscono a costruire una Difesa più moderna, efficiente e preparata”, aggiunge.

“Minacce ibride, cyber, disinformazione, intelligenza artificiale, infrastrutture critiche: il mondo è cambiato, e cambia anche il modo di difendere l’Italia. Per questo il personale civile della Difesa è parte integrante della sicurezza nazionale. Con professionalità, responsabilità e competenze spesso lontane dai riflettori. Ma decisive. Perché non stiamo costruendo solo la Difesa di oggi. Stiamo costruendo la Difesa dell’Italia di domani. Per i nostri figli, per il nostro futuro, per il Paese. Grazie al personale civile della Difesa”, conclude Crosetto.

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