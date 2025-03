ROMA (ITALPRESS) – “La maggioranza e il governo hanno una voce sola, quella del presidente Meloni. Invece le opposizioni hanno tante voci quante le risoluzioni che hanno presentato”. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani in un’intervista alla trasmissione Agorà su Raitre alla domanda sulle tensioni tra i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

In merito all’iter della riforma della giustizia, “noi confidiamo che si possa fare la seconda e la terza lettura alla Camera entro la primavera e magari l’ultima lettura al Senato entro la fine dell’estate. Non è neanche impossibile immaginare che si possa avere il referendum confermativo entro la fine dell’anno”, ha aggiunto.

Infine, sui rapporti con gli Usa e il riarmo UE: “Siamo di fronte ad un fatto nuovo: gli Stati Uniti dicono che la loro principale preoccupazione di politica estera non è più l’Europa, ma l’indo-pacifico. Cosa facciamo noi per avere una difesa italiana ed europea? Dobbiamo interrogarci su come dare una risposta a questo quesito. L’Italia è un paese fortemente indebitato, non vogliamo e non possiamo tagliare le spese sociali e sanitarie e non vogliamo intervenire sui fondi di coesione. C’è un’idea molto buona del ministro Giorgetti (per gli investimenti in difesa, ndr). Ma per noi l’alleanza atlantica è fondamentale ed è inimmaginabile spezzare questo legame”.

