Governance Poll 2025, Todde al 46,5% del gradimento in Sardegna

MILANO (ITALPRESS) – La presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde si piazza al 15^ posto nella classifica del Governance Poll 2025, la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il suo consenso è al 46,5%, in aumento di 1,1 punti percentuali rispetto al giorno dell’elezione, il 26 febbraio 2024. Il Governance Poll è una rilevazione che misura la disponibilità a rivotare sindaci e presidente delle Regioni in carica. Un sondaggio, dunque, che ne misura il gradimento.

