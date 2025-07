Gomes risponde a Girelli: le azzurre non vanno oltre l’1-1 con il Portogallo

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L’Italia non va oltre l’1-1 a Ginevra contro il Portogallo nella seconda giornata del girone B degli Europei femminili di calcio. Un risultato – deciso dalle reti di Girelli e Gomes – che consegna aritmeticamente la qualificazione ai quarti di finale alla Spagna, prossima avversaria delle azzurre nel match in programma venerdì 11 luglio alle 21:00.

Restano i rimpianti per la nazionale di Soncin, pericolosa per la prima volta al 21′. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra di Boattin, Salvai svetta di testa e colpisce la traversa. Un urlo strozzato in gola per i tifosi italiani, esattamente come al 36′ quando la bandierina alzata dell’assistente spegne l’esultanza per il tap in vincente di Severini dopo una parata di Morais sul colpo di testa di Girelli. La rete del vantaggio azzurro è rimandata al secondo tempo. E al 70′ è proprio Girelli a portare in vantaggio l’Italia con un destro a giro dal limite dell’area che si infila all’incrocio dei pali.

Nel finale il Portogallo alza il baricentro e mette sotto pressione l’Italia. All’80’ Diana Silva realizza l’1-1 ma il Var, dopo un lunghissimo controllo, cancella la rete portoghese per fuorigioco. All’89’ Costa colpisce la traversa, ma pochi istanti dopo arriva il pareggio grazie ad un tiro di Diana Gomes che si trasforma in un pallonetto imparabile per Giuliani. La reazione azzurra è immediata, ma il portiere portoghese Patricia Morais è decisiva sul colpo di testa a botta sicura di Bergamaschi. Nel recupero il Portogallo resta in 10: Borges riceve il secondo giallo e viene espulsa. La superiorità numerica però non basta alle azzurre, che dovranno giocarsi la qualificazione contro le campionesse del mondo in carica della Spagna.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).