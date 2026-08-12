Golden Dome apre al mercato, un hub digitale per accelerare lo scudo Usa

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Department of War statunitense ha annunciato, allo Space and Missile Defense Symposium di Huntsville, la piena operatività del “Golden Dome for America Ecosystem Hub”, piattaforma digitale concepita come accesso diretto al programma per industria, startup, università, laboratori e venture capital. L’obiettivo è comprimere i tempi tra proposta tecnologica e decisione, offrendo al mercato indicazioni non classificate sulle capacità richieste e favorendo una base industriale più ampia, resiliente e sottratta al rischio di dipendenza da un unico fornitore. “Per sconfiggere una nuova generazione di minacce aeree sofisticate e manovranti dobbiamo costruire uno scudo che si adatti più rapidamente dell’avversario”, ha dichiarato il direttore di Golden Dome, generale Mike Guetlein, indicando nella riduzione delle barriere burocratiche lo strumento per superare la “valle della morte” che spesso separa prototipo e capacità operativa.

La velocità dovrà tuttavia convivere con il costo: Guetlein quantifica in 185 miliardi di dollari l’architettura obiettivo e punta sull’impiego di tecnologie commerciali già disponibili e sulla competizione tra fornitori per contenerne la spesa. L’Hub diventa così non una semplice vetrina industriale, ma parte del metodo con cui Washington intende costruire il proprio futuro sistema di difesa missilistica stratificata.

– foto IPA Agency –

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