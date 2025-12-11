Goggia “Sono più matura, desidero una stagione solida”

ST.MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La rincorsa a Milano-Cortina parte da St.Moritz. Dopo le prime uscite stagionali in gigante, Sofia Goggia è pronta ad affrontare le “sue” gare, con la Coppa del Mondo di sci alpino che fa tappa in Svizzera con due discese (venerdì e sabato) e un super-G (domenica).

Due specialità in cui la 33enne bergamasca punta a fare la voce grossa, considerando anche le assenze di Lara Gut-Behrami e Federica Brignone che nella scorsa stagione si presero le due coppette. “Il mio obiettivo è tornare al mio livello più alto, gareggiare con costanza ed essere competitiva ogni weekend nelle discipline veloci – racconta Sofia al sito della Fis in vista del triplo appuntamento di St.Moritz – Voglio lottare per la vittoria quando le condizioni lo permettono, ma soprattutto desidero una stagione solida, sana, che mi permetta di esprimermi al massimo”.

Con i Giochi Invernali di febbraio nel mirino e la chance di un’altra medaglia olimpica dopo le due in discesa (oro a Pyeongchang nel 2018 e argento a Pechino quattro anni dopo), la Goggia punta a “migliorare l’efficienza della mia sciata, essere veloce senza forzare troppo. Sto lavorando su linee più pulite, una migliore aerodinamica e la stabilità nei punti chiave dove spesso si decidono le gare”.

In quest’ottica ha lavorato molto con le porte larghe “perché credo che la tecnica del gigante sia fondamentale anche per la velocità. Ho lavorato sulla continuità, cercando di combinare istinto e tecnica affinché uno rinforzi l’altra”.

Una preparazione che la Goggia definisce “un percorso di ricostruzione. Sento di essere più consapevole di ciò di cui il mio corpo e la mia mente hanno bisogno. C’è una chiarezza diversa nel mio lavoro: sono più matura, più orientata all’equilibrio a lungo termine”. E la prima verifica di questo lavoro sarà sulla Corviglia: “St.Moritz è un posto che amo, è una pista impegnativa e tecnica. La prima gara di velocità arriva un po’ tardi, ma ho già rotto il ghiaccio con le gare di gigante. È una pista dove bisogna attaccare con lucidità e dove l’esperienza conta davvero. Non ci sono grandi riferimenti visivi, quindi non è una pista facile, ma la conosco bene”.

