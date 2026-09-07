Giustizia più vicina, a Ragusa gli uffici di prossimità per 300 mila persone

RAGUSA (ITALPRESS) - Avvicinare la giustizia ai cittadini, soprattutto a chi incontra maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi. È l’obiettivo degli Uffici di Prossimità, al centro del primo incontro territoriale del progetto promosso dalla Regione Siciliana e dal Ministero della Giustizia e realizzato da Formez PA, che si è svolto al Tribunale di Ragusa. mrc/mgg/azn