Venezia, Giannini “L’amore dei genitori può diventare controllo che fa male”

VENEZIA (ITALPRESS) - Adriano Giannini è nel cast del film "L’estranea" di Paolo Strippoli in concorso a Venezia. Al centro della storia c’è una donna che si presenta all’improvviso a casa della figlia per rivelarle la verità sulla famiglia. "Sono degli atti d'amore che questi genitori fanno, di amore sbagliato, amore che non riesce a a considerare l'altro, ma cerca solo in qualche modo di proteggerlo e lo protegge controllando. Questo controllo di solito non porta mai niente di buono", dice l'attore. xr7/mgg/gtr (video di Federica Polidoro)