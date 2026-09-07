Tg News – 7/9/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Germania, Merz ammette la disfatta elettorale - Trump sente Putin e Zelensky, progressi sostanziali - Il Comune di Crans-Montana sapeva del pericolo incendio - Miami, un aereo cargo va fuori pista, ci sono vittime - Belgrado, in 300 mila per i funerali di Ratko Mladic - Attentato Ranucci, Lavitola al Riesame - Cnr: è l’Estate più calda di sempre dal 1950 in Italia - A2A, utility pronte a investire 315 mld al 2035 per infrastrutture energetiche - Previsioni 3B Meteo 8 Settembre azn